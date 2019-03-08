«КосмоКурс» разрешит туристам брать в космос домашних животных
Туристы, желающие осуществить в будущем космическое путешествие на кораблях компании «КосмоКурс», смогут взять полет домашнего питомца. За животное придется внести дополнительную плату, отметил глава фирмы Павел Пушкин.
Возможность такого полета сейчас рассматривается. Компания не видит препятствий для отказа космическим туристам, путешествующим всей семьей, брать с собой животных. Однако для домашних питомцев на корабле необходимы определенные условия, например, их нужно к чему-то привязывать.
Космические туристы будут путешествовать на семиместных аппаратах. Глава «КосмоКурса» подчеркнул, если человек готов доплачивать за дополнительные удобства и выкупать лишнее место, компания ничего против перевоза животных не имеет. Первый полет в космос пассажирской ракеты запланирован на 2025 год. Одноступенчатый корабль будет поднимать путешественников на 200-километровую высоту.
Возможность такого полета сейчас рассматривается. Компания не видит препятствий для отказа космическим туристам, путешествующим всей семьей, брать с собой животных. Однако для домашних питомцев на корабле необходимы определенные условия, например, их нужно к чему-то привязывать.
Космические туристы будут путешествовать на семиместных аппаратах. Глава «КосмоКурса» подчеркнул, если человек готов доплачивать за дополнительные удобства и выкупать лишнее место, компания ничего против перевоза животных не имеет. Первый полет в космос пассажирской ракеты запланирован на 2025 год. Одноступенчатый корабль будет поднимать путешественников на 200-километровую высоту.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:30