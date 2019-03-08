АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пережившие войну люди становятся более религиозными
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

«КосмоКурс» разрешит туристам брать в космос домашних животных

Туристы, желающие осуществить в будущем космическое путешествие на кораблях компании «КосмоКурс», смогут взять полет домашнего питомца. За животное придется внести дополнительную плату, отметил глава фирмы Павел Пушкин.
«КосмоКурс» разрешит туристам брать в космос домашних животных

Возможность такого полета сейчас рассматривается. Компания не видит препятствий для отказа космическим туристам, путешествующим всей семьей, брать с собой животных. Однако для домашних питомцев на корабле необходимы определенные условия, например, их нужно к чему-то привязывать.

Космические туристы будут путешествовать на семиместных аппаратах. Глава «КосмоКурса» подчеркнул, если человек готов доплачивать за дополнительные удобства и выкупать лишнее место, компания ничего против перевоза животных не имеет. Первый полет в космос пассажирской ракеты запланирован на 2025 год. Одноступенчатый корабль будет поднимать путешественников на 200-километровую высоту.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Назван ТОП-5 самых полезных
Никита Джигурда пришел поддержать
Захар Саленко показал ролик с Ириной
Эдгард Запашный пошутил над «банально»
Александра Черно в конкурсе "Свадьба на
Сергей Шнуров в стихах пожаловался на
Ксения Собчак получила праздничный
Эксперты назвали имена женщин, у
Евгений Петросян встретился с Людмилой
Кроссовер Changan CS95 получил
Ольга Бузова назвала 8 марта приятным
Создатели «Симпсонов» отказались от
Антон Гусев признался, что занимался
В честь 8 марта владельцы PlayStation 4
Жители России вошли в число лидеров по
Сын Рудковской и Плющенко не любит
Наталья Подольская прокомментировала
Сергей Лазарев сообщил о 16-летии
«КосмоКурс» разрешит туристам брать в
Елизавета Боярская похвасталась
Медики рассказали о способах
Егор Крид показал архивное фото и
Любимая сеть магазинов Кейт Миддлтон
Александр Васильев оригинально
Российский военный получил ножевое
Друзья заступились за обвиненную в
Светлана Лобода не заметила "выпавшую"
В США энтузиаст построил “безумный
Любимый кондитер Аллы Пугачевой
В Сети опубликован список возможных
Просмотреть все новости