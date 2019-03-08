«КосмоКурс» разрешит туристам брать в космос домашних животных





Возможность такого полета сейчас рассматривается. Компания не видит препятствий для отказа космическим туристам, путешествующим всей семьей, брать с собой животных. Однако для домашних питомцев на корабле необходимы определенные условия, например, их нужно к чему-то привязывать.Космические туристы будут путешествовать на семиместных аппаратах. Глава «КосмоКурса» подчеркнул, если человек готов доплачивать за дополнительные удобства и выкупать лишнее место, компания ничего против перевоза животных не имеет. Первый полет в космос пассажирской ракеты запланирован на 2025 год. Одноступенчатый корабль будет поднимать путешественников на 200-километровую высоту.