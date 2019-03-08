Егор Крид показал архивное фото и поздравил отца с днем рождения

Накануне Николай Булаткин отметил свой день рождения, с чем Егор Крид решил поздравить отца не только лично, но и посредством соцсетей. На своей странице певец показал архивное фото, где он еще ребенком позирует рядом с родителем. Своему родственнику артист признался в любви, отметив, что прилагает максимум усилий, чтобы хоть немного походить на отца. Исполнитель добавил, что уважает и ценит родителя, считая его примером идеального мужчины, мужа, музыканта и бизнесмена.В комментариях подписчики умилились тому, насколько трогательно звучало поздравление, также их восхитило теплое отношение Егора Крида к отцу. Некоторые фолловеры не оставили без внимания внешнее сходство родителя и сына, а пост оценили “лайками” более 416 тысяч пользователей.