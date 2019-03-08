Медики рассказали о способах предотвращения кариеса и болезней десен





Чаще всего кариес развивается в результате воздействия внутренних и внешних негативных факторов. Специалисты утверждают, что минимизировать этот процесс поможет чистка зубов утром и перед сном. Ранее исследования подтвердили, что использование электрической щетки дает положительный эффект практически на 70%, чем обычный предмет гигиены.Специалисты сообщили, что продукты питания также имеют большое значения в предотвращения кариеса и болезни десен. Они отмечают, что не следует употреблять газированные и сахаросодержащие напитки. После каждого приема пищи следует полоскать ротовую полость и использовать специальные нити для зубов, помогающие очистить труднодоступные места. Также эксперты советуют чаще посещать стоматолога, чтобы избежать появления недуга.