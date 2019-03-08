АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пережившие войну люди становятся более религиозными
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Александр Васильев оригинально поздравил женщин с 8 марта

Отечественный историк моды Александр Васильев в оригинальной форме поздравил женщин с 8 марта. Соответствующий пост появился на странице деятеля в сети Instagram.
Александр Васильев оригинально поздравил женщин с 8 марта

В своем профиле Александр Васильев решил разместить видеообращение к своим поклонницам, в котором поздравил их с Международным женским днем. Всем своим “кошечкам” историк моды пожелал найти хорошего “мартовского кота” и провести в его компании вечер. Также дизайнер желает дамам в 8 марта “неспокойной ночи” на протяжении всей весны. В финале Васильев интересуется у кого-то за кадром, хорошее ли пожелание он озвучил.

В комментариях поклонницы творчества деятеля поблагодарили своего кумира за такое обращение. Девушки отметили, что Александр Васильев оригинален во всем и смог выделиться на фоне остальных даже в такой день. Всего за пару часов просмотреть видео успели более 30 тысяч пользователей популярной сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елизавета Боярская похвасталась
Медики рассказали о способах
Егор Крид показал архивное фото и
Любимая сеть магазинов Кейт Миддлтон
Александр Васильев оригинально
Российский военный получил ножевое
Друзья заступились за обвиненную в
Светлана Лобода не заметила "выпавшую"
В США энтузиаст построил “безумный
Любимый кондитер Аллы Пугачевой
В Сети опубликован список возможных
Певица Александра Стрельченко расказала
Ученые рассказали о реакции
Военные поздравили женщин с 8 Марта
Ани Лорак на 8 марта получила пожелание
Microsoft : Число устройств на Windows
Презентация песни Сергея Лазарева для
Дочь Константина Меладзе имеет
Светлана Лобода напугала поклонников
Антон Зацепин рассказал о романе с
Роза Сябитова: Праздник 8 марта стал
Рогозин ответил похвалившему российское
Анна Седокова поздравила женщин с 8
На Галапагосских островах найдено
Пушков отреагировал на высказывание
Эксперты назвали эффективные методы для
Учёные открыли ключевой механизм
Дмитрий Медведев поздравил российских
Эксперты назвали основные симптомы рака
Стас Михайлов показал ажиотаж на его
Просмотреть все новости