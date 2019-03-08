Александр Васильев оригинально поздравил женщин с 8 марта
Отечественный историк моды Александр Васильев в оригинальной форме поздравил женщин с 8 марта. Соответствующий пост появился на странице деятеля в сети Instagram.
В своем профиле Александр Васильев решил разместить видеообращение к своим поклонницам, в котором поздравил их с Международным женским днем. Всем своим “кошечкам” историк моды пожелал найти хорошего “мартовского кота” и провести в его компании вечер. Также дизайнер желает дамам в 8 марта “неспокойной ночи” на протяжении всей весны. В финале Васильев интересуется у кого-то за кадром, хорошее ли пожелание он озвучил.
В комментариях поклонницы творчества деятеля поблагодарили своего кумира за такое обращение. Девушки отметили, что Александр Васильев оригинален во всем и смог выделиться на фоне остальных даже в такой день. Всего за пару часов просмотреть видео успели более 30 тысяч пользователей популярной сети.
В своем профиле Александр Васильев решил разместить видеообращение к своим поклонницам, в котором поздравил их с Международным женским днем. Всем своим “кошечкам” историк моды пожелал найти хорошего “мартовского кота” и провести в его компании вечер. Также дизайнер желает дамам в 8 марта “неспокойной ночи” на протяжении всей весны. В финале Васильев интересуется у кого-то за кадром, хорошее ли пожелание он озвучил.
В комментариях поклонницы творчества деятеля поблагодарили своего кумира за такое обращение. Девушки отметили, что Александр Васильев оригинален во всем и смог выделиться на фоне остальных даже в такой день. Всего за пару часов просмотреть видео успели более 30 тысяч пользователей популярной сети.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:00