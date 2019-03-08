Любимая сеть магазинов Кейт Миддлтон заявила о банкротстве





Онлайн-продажи L.K. Bennett оказались заморожены, также закрыты уже пять точек продаж из имеющихся 39. Свыше 55 человек компании пришлось уволить. Причиной банкротства называют чрезмерно “жесткие” условия торговли для ретейлеров, также такой ситуации способствовали повышение налога на недвижимость и последующее увеличение арендной платы. К тому же, более 400 тысяч долларов любимая сеть Кейт Миддлтон задолжала в пользу бренда одежды House of Fraser.Сейчас число доступных точек продаж L.K. Bennett начало сокращаться, десятки граждан лишились своих рабочих мест, всего же под сокращение могут попасть около 500 британцев. Нередко в одежде указанного бренда на публике появлялась Кейт Миддлтон, также в нарядах производителя на люди выходила премьер-министр страны.