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В США энтузиаст построил “безумный автомобиль” на базе старого BMW 3-Series

В США местный энтузиаст создал “безумный автомобиль”, используя в качестве основы старую версию BMW 3-Series. Соответствующий транспорт выставлен на продажу в американском штате Монтана.
В США энтузиаст построил “безумный автомобиль” на базе старого BMW 3-Series

Авто предлагается для покупки в нескольких городах, а в качестве базы значится BMW M3 1995 или M3 2019 года. По мнению экспертов, автор самодельной модели в попытка обеспечить высокую скорость зашел слишком далеко при стремлении облегчить транспортное средство. Модель выглядит скорее как каркас с колесами и моторным отсеком, а отсутствие задних фонарей делает опасным эксплуатацию машины на дорогах общего пользования. Впускной коллектор рассчитан на мотор e36 BMW 325i, а подключение двигателя происходит к МКПП на пять скоростей.

По мнению специалистов, покупателем такого транспорта может стать разве что тот, у кого имеется большая частная площадь. Транспорт можно дополнительно модернизировать, прикрепив к нему прицеп.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:46

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