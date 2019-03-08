В США энтузиаст построил “безумный автомобиль” на базе старого BMW 3-Series





Авто предлагается для покупки в нескольких городах, а в качестве базы значится BMW M3 1995 или M3 2019 года. По мнению экспертов, автор самодельной модели в попытка обеспечить высокую скорость зашел слишком далеко при стремлении облегчить транспортное средство. Модель выглядит скорее как каркас с колесами и моторным отсеком, а отсутствие задних фонарей делает опасным эксплуатацию машины на дорогах общего пользования. Впускной коллектор рассчитан на мотор e36 BMW 325i, а подключение двигателя происходит к МКПП на пять скоростей.По мнению специалистов, покупателем такого транспорта может стать разве что тот, у кого имеется большая частная площадь. Транспорт можно дополнительно модернизировать, прикрепив к нему прицеп.