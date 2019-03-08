Друзья заступились за обвиненную в транжирстве Меган Маркл





Многие британские СМИ любят сравнивать гардероб Кейт Миддлтон и Меган Маркл, при этом озвучивая стоимость тех или иных нарядов. Также сообщалось, что за 6 месяцев после замужества герцогиня Сассекская потратила на покупку новых платьев около 500 тысяч фунтов стерлингов. В то время, как герцогиня Кембриджская за 2017 и 2018 года обновила гардероб приблизительно на 300 тысяч фунтов стерлингов.Но вот друзья Меган Маркл утверждают, что она тратится на брендовые вещи лишь из-за статуса. Возлюбленная принца Гарри не пользуется услугами стилиста, а также предпочитает делать маникюр и педикюр самостоятельно. Также макияж герцогиня Сассекская делает сама, за исключением только свадьбы с принцем Гарри. Что касается затраченных сумм на платья, друзья Меган Маркл объясняют это тем, что герцогини Сассекская и Кембриджская просто предпочитают наряды разных дизайнеров.