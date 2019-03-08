Любимый кондитер Аллы Пугачевой рассказал о 100-килограммовом торте для Людмилы Путиной





Александр Селезнев может похвастаться спросом среди знаменитостей, его услугами часто пользуются Примадонна и Валентин Юдашкин. Порядка 15 лет назад к кондитеру обратилась тогда еще супруга Владимира Путина, отмечавшая день рождения. Она заказала эксклюзивный многоярусный торт весом порядка 100 кг. Тогда специалисту пришлось много нервничать, поскольку он готовил под наблюдением людей из окружения главы государства. Когда изделие оказалось готово, то не пролезло в дверь. Селезнев вынужден был разобрать торт, а затем “смонтировать” его уже на месте.С того периода мастер старается большие торты собирать уже на месте, где проводится торжество, поскольку в процессе транспортировки страдали верхние ярусы. Не исключено, что именно Селезнев будет готовить торт к 70-летнему юбилею супруги Максима Галкина, ведь он дружит с семьей артистки.