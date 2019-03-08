АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пережившие войну люди становятся более религиозными
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Певица Александра Стрельченко расказала о своей госпитализации

Российская исполнительница Александра Стрельченко попала в больницу. РИА «Новости» написали, что со слов артистки, сейчас она себя чувствует неплохо.
Певица Александра Стрельченко расказала о своей госпитализации

Александра Стрельченко является советской певицей, вокалисткой и художественным руководителем "Москонцерт". В феврале этого года она отметила свой 82-ой день рождения.

Известно, что крестник знаменитости отрицает данные о ее госпитализации. По его словам, она чувствует себя отлично и не находится в больнице. Он сказал что скорая помощь действительно приезжала, но лишь потому что у его крестной закружилась голова. Она дома и ее должен проведать врач.

Раньше средства массовой информации сообщали что в пятницу певица потеряла сознание, ее нашли близкие, после чего медики госпитализировали звезду в столице.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Малахов посадил своего
Елизавета Боярская похвасталась
Медики рассказали о способах
Егор Крид показал архивное фото и
Любимая сеть магазинов Кейт Миддлтон
Александр Васильев оригинально
Российский военный получил ножевое
Друзья заступились за обвиненную в
Светлана Лобода не заметила "выпавшую"
В США энтузиаст построил “безумный
Любимый кондитер Аллы Пугачевой
В Сети опубликован список возможных
Певица Александра Стрельченко расказала
Ученые рассказали о реакции
Военные поздравили женщин с 8 Марта
Ани Лорак на 8 марта получила пожелание
Microsoft : Число устройств на Windows
Презентация песни Сергея Лазарева для
Дочь Константина Меладзе имеет
Светлана Лобода напугала поклонников
Антон Зацепин рассказал о романе с
Роза Сябитова: Праздник 8 марта стал
Рогозин ответил похвалившему российское
Анна Седокова поздравила женщин с 8
На Галапагосских островах найдено
Пушков отреагировал на высказывание
Эксперты назвали эффективные методы для
Учёные открыли ключевой механизм
Дмитрий Медведев поздравил российских
Эксперты назвали основные симптомы рака
Просмотреть все новости