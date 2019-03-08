Певица Александра Стрельченко расказала о своей госпитализации





Российская исполнительница Александра Стрельченко попала в больницу. РИА «Новости» написали, что со слов артистки, сейчас она себя чувствует неплохо.Александра Стрельченко является советской певицей, вокалисткой и художественным руководителем "Москонцерт". В феврале этого года она отметила свой 82-ой день рождения.Известно, что крестник знаменитости отрицает данные о ее госпитализации. По его словам, она чувствует себя отлично и не находится в больнице. Он сказал что скорая помощь действительно приезжала, но лишь потому что у его крестной закружилась голова. Она дома и ее должен проведать врач.Раньше средства массовой информации сообщали что в пятницу певица потеряла сознание, ее нашли близкие, после чего медики госпитализировали звезду в столице.