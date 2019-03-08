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В Сети опубликован список возможных кандидатов на роль молодого Бэтмена в фильме Мэтта Ривза

В Сети опубликовали список возможных кандидатов, рассматриваемых режиссером Мэттом Ривзом и студией Warner на роль молодого Бэтмена в новом фильме. Информацию обнародовал интернет-ресурс Geeks WorldWide, но официально ее пока не подтвердили.

В Сети опубликован список возможных кандидатов на роль молодого Бэтмена в фильме Мэтта Ривза

По имеющимся данным, плащ Темного рыцаря могут получить Джек Рейнор, известный по блокбастеру «Трансформеры: Эпоха истребления», Джек О ’Коннелл («Несломленный»), Аарон Тейлор-Джонсон, Александр Людвиг («Викинги», «Голодные игры») или Николас Холт, снявшийся в кинокартинах «Тепло наших тел» и «Фаворитка». Список в настоящий момент не является подтвержденной информацией от Warner и DC. Это всего лишь предположение экспертов.

В новом «Бэтмене» речь пойдет о судьбе молодого Темного рыцаря и начале его борьбы с преступностью. По словам Бена Аффлека, отказавшегося в феврале от своей звездной роли, кинокартина ознакомит зрителей с неопытным Брюсом Уэйном, не успевшим заматереть в Готэме. Известно, что в фильме не будет показана легендарная сцена расправы над родителями Бэтмена.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:30

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