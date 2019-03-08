Ученые рассказали о реакции эмбриональных клеток и тканей на силу





В рамках ряда исследований ученые давно выяснили, что физическая сила занимает значимую роль в разных процессах развития оплодотворенных яйцеклеток животных. В ходе эмбриогенеза клеточные популяции меняют собственные позиции, вырабатывая при этом различные типы силы, воздействующие на свойства окружающих тканей. В то же время оставалось не до конца понятным, каким образом эмбриональные клетки и ткани реагируют на эти силы.Посредством использования количественного и чувствительного подхода на основе масс-спектрометрии ученым удалось определить фосфорилирование порядка 9000 пептидов. Это подразумевает, что в эмбрионах должен иметься механизм обратной связи, повышающий прочность тканей для противостоянии деформациям, спровоцированным силой.