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Военные поздравили женщин с 8 Марта танковым «вальсом»

Военные из Кантемировской дивизии поздравили всех женщин с 8 Марта танковым «вальсом». Позже в социальной сети "ВКонтакте было опубликовано видео.

Военные поздравили женщин с 8 Марта танковым «вальсом»

На опубликованных в Сети кадрах хорошо видно, что на специальной площадке, танки под названием Т-80 исполнили вальс и кадриль. Также военным удалось сделать 3-й разворот и такие элементы, как «конверт», «аксель», «дуэль» и «цветок». Бронированные боевые машины кружились под громкий рев моторов и никакой музыки слышно не было. Также танки вращали башнями, съезжались и вновь разъезжались? имитируя движения танца.

Действия были выполнены 4 бронированными машинами. Видео с необычным поздравлением женщин с 8 Марта набирает обороты в социальной сети. Всего за несколько часов с момента публикации ролик просмотрело огромное количество людей.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:09

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