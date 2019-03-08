Военные поздравили женщин с 8 Марта танковым «вальсом»





На опубликованных в Сети кадрах хорошо видно, что на специальной площадке, танки под названием Т-80 исполнили вальс и кадриль. Также военным удалось сделать 3-й разворот и такие элементы, как «конверт», «аксель», «дуэль» и «цветок». Бронированные боевые машины кружились под громкий рев моторов и никакой музыки слышно не было. Также танки вращали башнями, съезжались и вновь разъезжались? имитируя движения танца.Действия были выполнены 4 бронированными машинами. Видео с необычным поздравлением женщин с 8 Марта набирает обороты в социальной сети. Всего за несколько часов с момента публикации ролик просмотрело огромное количество людей.