АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пережившие войну люди становятся более религиозными
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Роман Капаклы не покинет проект вслед за Мариной Африкантовой

Участник телестройки «Дом-2» Роман Капаклы не покинет проект вслед за Мариной Африкантовой даже после свадьбы. Такой вывод сделали зрители, услышав, как молодые люди обсуждают планы на будущее и возможную жизнь за периметром.

Роман Капаклы не покинет проект вслед за Мариной Африкантовой


Роман Капаклы окончательно убедил публику в отсутствии каких-либо серьёзных намерений насчёт Марины Африкантовой. Кроме того, молодой человек чётко дал понять, что никогда вслед за ней с проекта «Дом-2» не уйдёт. Сама же девушка смело рассуждает о будущем и уже задумалась, чем бы хотела заниматься в «свободном плаванье».

Роман Капаклы не покинет проект вслед за Мариной Африкантовой


Капаклы даже позволил себе высмеять решительный настрой своей возлюбленной насчёт самостоятельной от проекта жизни, твёрдо выразив уверенность в провале всех её планов. Подобное развитие событий в паре окончательно убедило фанатов, что их чувства перед камерами связаны лишь с необходимостью как можно дольше задержаться на периметре, и в первую очередь это касается именно Романа Капаклы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стас Михайлов показал ажиотаж на его
Составлен список безопасных стран для
Юлия Снигирь поддержала Евгения
В Екатеринбурге жители стоят в огромных
Роман Капаклы не покинет проект вслед
Синоптики зафиксировали “странное”
В Новосибирске водитель такси на
В США женщина стала затворницей из-за
Александра Черно решила выучиться на
Buick показал обновленную версию седана
В метро Москвы зафиксирован сбой
Ученые: Дневной сон поможет снизить
Дмитрий Дмитренко увлёкся чтением
Названы наиболее частые причины
Ученые: Древние египтяне поклонялись
Александр Гобозов познакомил новую
Названы сбывшиеся пророчества художника
Никита Пресняков стал фудблогером и
Летом Марина Африкантова отметит
Загадочный незнакомец из будущего спас
Дмитрий Губерниев высмеял поздравление
Ольга Бузова продолжает нецензурно
Благодаря Жанне Фриске девочка с
Ирина Пинчук захотела такую же грудь,
В честь 8 марта девушкам России подарят
Загадочные вспышки на Марсе остаются
В Роспотребнадзоре озвучили
Жители Миннесоты заметили в небе 12
Ученые: Новая технология визуализации
Ксении Собчак подсказали, как спасти
Просмотреть все новости