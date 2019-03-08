Роман Капаклы не покинет проект вслед за Мариной Африкантовой





Роман Капаклы окончательно убедил публику в отсутствии каких-либо серьёзных намерений насчёт Марины Африкантовой. Кроме того, молодой человек чётко дал понять, что никогда вслед за ней с проекта «Дом-2» не уйдёт. Сама же девушка смело рассуждает о будущем и уже задумалась, чем бы хотела заниматься в «свободном плаванье».Капаклы даже позволил себе высмеять решительный настрой своей возлюбленной насчёт самостоятельной от проекта жизни, твёрдо выразив уверенность в провале всех её планов. Подобное развитие событий в паре окончательно убедило фанатов, что их чувства перед камерами связаны лишь с необходимостью как можно дольше задержаться на периметре, и в первую очередь это касается именно Романа Капаклы.