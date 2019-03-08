Ани Лорак на 8 марта получила пожелание найти любимого мужчину
Ани Лорак в ярко-коралловом платье поздравила поклонниц с праздником весны. Подписчики Instagram-профиля популярной певицы поприветствовали ее и пожелали своему кумиру на 8 марта обрести любовь в лице надежного мужчины.
Судя по снимку, появившемуся в аккаунте звезды, она решила отпраздновать женский день в ярких оттенках. Артистка предстала перед поклонниками в приталенном наряде кораллового цвета с глубоким, почти до талии декольте. Вырез на платье открыл взору созерцателей часть роскошной груди Ани Лорак.
На такое «соблазнительное» поздравление певицы активно отреагировали подписчики. Они пожелали звезде оставаться всегда такой же красивой и сексуальной, найти свою любовь и обрести поддержку в лице надежного мужчины. Поклонники заявили, что Лорак заслуживает настоящего женского счастья.
Судя по снимку, появившемуся в аккаунте звезды, она решила отпраздновать женский день в ярких оттенках. Артистка предстала перед поклонниками в приталенном наряде кораллового цвета с глубоким, почти до талии декольте. Вырез на платье открыл взору созерцателей часть роскошной груди Ани Лорак.
На такое «соблазнительное» поздравление певицы активно отреагировали подписчики. Они пожелали звезде оставаться всегда такой же красивой и сексуальной, найти свою любовь и обрести поддержку в лице надежного мужчины. Поклонники заявили, что Лорак заслуживает настоящего женского счастья.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:05