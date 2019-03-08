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Ани Лорак на 8 марта получила пожелание найти любимого мужчину

Ани Лорак в ярко-коралловом платье поздравила поклонниц с праздником весны. Подписчики Instagram-профиля популярной певицы поприветствовали ее и пожелали своему кумиру на 8 марта обрести любовь в лице надежного мужчины.
Ани Лорак на 8 марта получила пожелание найти любимого мужчину

Судя по снимку, появившемуся в аккаунте звезды, она решила отпраздновать женский день в ярких оттенках. Артистка предстала перед поклонниками в приталенном наряде кораллового цвета с глубоким, почти до талии декольте. Вырез на платье открыл взору созерцателей часть роскошной груди Ани Лорак.
Ани Лорак на 8 марта получила пожелание найти любимого мужчину

На такое «соблазнительное» поздравление певицы активно отреагировали подписчики. Они пожелали звезде оставаться всегда такой же красивой и сексуальной, найти свою любовь и обрести поддержку в лице надежного мужчины. Поклонники заявили, что Лорак заслуживает настоящего женского счастья.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:05

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