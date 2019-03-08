В Новосибирске водитель такси на переходе насмерть сбил мужчину
В Новосибирске водитель такси на переходе осуществил наезд на двух граждан, вследствие чего один из пострадавших скончался. Второй человек в результате ДТП получил серьезные травмы.
Авария зафиксирована в ночь на пятницу, 8 марта, вблизи ТЦ “Горский”. Управляющий Skoda Rapid 47-летний водитель не затормозил перед нерегулируемой “зеброй”, осуществив наезд сразу на двух пешеходов. Продолжая движение на значительной скорости, такси въехало в следовавшую впереди Subaru Forester, протащив транспортное средство до столба. Один из пострадавших пешеходов от полученных травм скончался на месте, его личность сейчас устанавливается. Вторым потерпевшим оказался мужчина 1991 года рождения, у него в результате указанного ДТП оторвало голень, также медики диагностировали у гражданина ушиб головного мозга.
По факту аварии в Новосибирске начата предварительная проверка, по итогам которой может утверждаться процессуальное решение. Обстоятельства ДТП остаются неизвестными.
Авария зафиксирована в ночь на пятницу, 8 марта, вблизи ТЦ “Горский”. Управляющий Skoda Rapid 47-летний водитель не затормозил перед нерегулируемой “зеброй”, осуществив наезд сразу на двух пешеходов. Продолжая движение на значительной скорости, такси въехало в следовавшую впереди Subaru Forester, протащив транспортное средство до столба. Один из пострадавших пешеходов от полученных травм скончался на месте, его личность сейчас устанавливается. Вторым потерпевшим оказался мужчина 1991 года рождения, у него в результате указанного ДТП оторвало голень, также медики диагностировали у гражданина ушиб головного мозга.
По факту аварии в Новосибирске начата предварительная проверка, по итогам которой может утверждаться процессуальное решение. Обстоятельства ДТП остаются неизвестными.
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:58