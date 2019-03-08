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Александра Черно решила выучиться на визажиста

Скандальная проектантка «Дома-2» Александра Черно решила выучиться на визажиста, чтобы дарить красоту окружающим. Девушка считает, что у неё есть способности для этого, а потому планирует в будущем использовать полученные знания не только для себя, но и для работы.

Александра Черно решила выучиться на визажиста


Александра Черно вновь ошарашила зрителей «Дома-2», когда заявила, что решила выучиться на визажиста. В будущем девушка планирует работать с крупным потоком людей, и считает, что обязательно станет востребованным профессионалом.

Александра Черно решила выучиться на визажиста


Сотрудники «Дома-2» много раз делились тем, что во время нанесения макияжа Александра Черно всегда просила что-то переделать или сама подправляла работу специалистов, ведь её устраивало не всё. Зрители сомневаются в серьёзности намерений супруги Иосифа Оганесяна, считая, что непостоянная по своей натуре девушка быстро остынет к новому увлечению.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:48

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