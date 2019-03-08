Александра Черно решила выучиться на визажиста
Скандальная проектантка «Дома-2» Александра Черно решила выучиться на визажиста, чтобы дарить красоту окружающим. Девушка считает, что у неё есть способности для этого, а потому планирует в будущем использовать полученные знания не только для себя, но и для работы.
Александра Черно вновь ошарашила зрителей «Дома-2», когда заявила, что решила выучиться на визажиста. В будущем девушка планирует работать с крупным потоком людей, и считает, что обязательно станет востребованным профессионалом.
Сотрудники «Дома-2» много раз делились тем, что во время нанесения макияжа Александра Черно всегда просила что-то переделать или сама подправляла работу специалистов, ведь её устраивало не всё. Зрители сомневаются в серьёзности намерений супруги Иосифа Оганесяна, считая, что непостоянная по своей натуре девушка быстро остынет к новому увлечению.
Александра Черно вновь ошарашила зрителей «Дома-2», когда заявила, что решила выучиться на визажиста. В будущем девушка планирует работать с крупным потоком людей, и считает, что обязательно станет востребованным профессионалом.
Сотрудники «Дома-2» много раз делились тем, что во время нанесения макияжа Александра Черно всегда просила что-то переделать или сама подправляла работу специалистов, ведь её устраивало не всё. Зрители сомневаются в серьёзности намерений супруги Иосифа Оганесяна, считая, что непостоянная по своей натуре девушка быстро остынет к новому увлечению.