В метро Москвы зафиксирован сбой движения транспорта из-за упавшего на рельсы пассажира





В сообщении жителей и гостей Москвы призвали временно пользоваться наземным транспортом, поскольку из-за ЧП в метро наблюдается сбой. Движение поездов оказалось заморожено на участке Калининской линии, а именно между станциями “Шоссе Энтузиастов” и “Новокосино”. Официальных комментариев относительно случившегося не было, но в СМИ называют причиной ситуации падение на рельсы перед прибывающим поездом пассажира.Предварительно, инцидент имел место на станции “Перово”. В “Агентстве Москва” информируют, что человек вследствие случившегося ЧП скончался. В настоящее время сотрудники экстренных служб принимают меры для извлечения тела из-под поезда, обстоятельства остаются неизвестными.