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В метро Москвы зафиксирован сбой движения транспорта из-за упавшего на рельсы пассажира

На желтой ветке метро Москвы зафиксирован сбой движения транпорта, причиной чему послужил упавший на рельсы пассажир. Сведения об этом подтвердили в сообщении подземки столицы на просторах Twitter.
В метро Москвы зафиксирован сбой движения транспорта из-за упавшего на рельсы пассажира

В сообщении жителей и гостей Москвы призвали временно пользоваться наземным транспортом, поскольку из-за ЧП в метро наблюдается сбой. Движение поездов оказалось заморожено на участке Калининской линии, а именно между станциями “Шоссе Энтузиастов” и “Новокосино”. Официальных комментариев относительно случившегося не было, но в СМИ называют причиной ситуации падение на рельсы перед прибывающим поездом пассажира.

Предварительно, инцидент имел место на станции “Перово”. В “Агентстве Москва” информируют, что человек вследствие случившегося ЧП скончался. В настоящее время сотрудники экстренных служб принимают меры для извлечения тела из-под поезда, обстоятельства остаются неизвестными.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:39

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