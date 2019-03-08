Microsoft : Число устройств на Windows 10 достигло 800 млн





В начале осени 2018-го таковых насчитывалось 700 млн. Новые цифры указывают, что Windows 10 не теряет свою популярность, а, наоборот, набирает обороты. По мнению экспертов, 800 млн устройств на базе ОС, разработанной Microsoft , это не так уж много, так как IT-корпорация учитывала кроме ПК и ноутбуков Xbox-приставки, гарнитуру Hololens, мобильные устройства, и интерактивные доски Surface Hub. В статистику компании попали гаджеты, показывавшие активность в последний месяц.В Microsoft на будущее Windows 10 смотрят оптимистично. Показатель, возросший на 100 млн за пять месяцев, свидетельствует о положительной тенденции. Вскоре компания завершит поддержку «семерки», и многие пользователи, скорее всего, перейдут на «десятку».