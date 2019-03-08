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Microsoft : Число устройств на Windows 10 достигло 800 млн

IT-компания Microsoft, выпуская в 2015 году Windows 10, надеялась на широкую популяризацию своей новинки. Согласно исследованию разработчиков, за три года существования операционной системы число гаджетов, работающих под ее управлением, достигло свыше 800 млн.
Microsoft : Число устройств на Windows 10 достигло 800 млн

В начале осени 2018-го таковых насчитывалось 700 млн. Новые цифры указывают, что Windows 10 не теряет свою популярность, а, наоборот, набирает обороты. По мнению экспертов, 800 млн устройств на базе ОС, разработанной Microsoft , это не так уж много, так как IT-корпорация учитывала кроме ПК и ноутбуков Xbox-приставки, гарнитуру Hololens, мобильные устройства, и интерактивные доски Surface Hub. В статистику компании попали гаджеты, показывавшие активность в последний месяц.

В Microsoft на будущее Windows 10 смотрят оптимистично. Показатель, возросший на 100 млн за пять месяцев, свидетельствует о положительной тенденции. Вскоре компания завершит поддержку «семерки», и многие пользователи, скорее всего, перейдут на «десятку».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:00

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