Презентация песни Сергея Лазарева для «Евровидения» состоится 9 марта
Исполнитель Сергей Лазарев 9 марта в 17:00 презентует песню, с которой он представит Россию на конкурсе «Евровидение» в 2019 году. Об этом он рассказал в социальной сети Instagram.
В публикации певец выразил благодарность за создание песни Димитросу Контопулосу и Филиппу Киркорову, а за возвращении живого оркестра на сцену «Евровидения» "Русскую филармонию" Он говорит, надеется на то, что подписчикам удастся полюбить эту песню с первого раза.
Больше всего Сергей Лазарев благодарен телеканалу «Россия» за доверие и вторую возможность представить Родину на конкурсе. В 2016 году он занял трете место.
В 2019 году Международный конкурс будет проведено в Израиле, в городе Тель-Авив. Известно, что официальным вещателем конкурса является телевизионная компания ВГТРК.
В публикации певец выразил благодарность за создание песни Димитросу Контопулосу и Филиппу Киркорову, а за возвращении живого оркестра на сцену «Евровидения» "Русскую филармонию" Он говорит, надеется на то, что подписчикам удастся полюбить эту песню с первого раза.
Больше всего Сергей Лазарев благодарен телеканалу «Россия» за доверие и вторую возможность представить Родину на конкурсе. В 2016 году он занял трете место.
В 2019 году Международный конкурс будет проведено в Израиле, в городе Тель-Авив. Известно, что официальным вещателем конкурса является телевизионная компания ВГТРК.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:55