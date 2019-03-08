Презентация песни Сергея Лазарева для «Евровидения» состоится 9 марта

В публикации певец выразил благодарность за создание песни Димитросу Контопулосу и Филиппу Киркорову, а за возвращении живого оркестра на сцену «Евровидения» "Русскую филармонию" Он говорит, надеется на то, что подписчикам удастся полюбить эту песню с первого раза.Больше всего Сергей Лазарев благодарен телеканалу «Россия» за доверие и вторую возможность представить Родину на конкурсе. В 2016 году он занял трете место.В 2019 году Международный конкурс будет проведено в Израиле, в городе Тель-Авив. Известно, что официальным вещателем конкурса является телевизионная компания ВГТРК.