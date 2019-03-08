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Презентация песни Сергея Лазарева для «Евровидения» состоится 9 марта

Исполнитель Сергей Лазарев 9 марта в 17:00 презентует песню, с которой он представит Россию на конкурсе «Евровидение» в 2019 году. Об этом он рассказал в социальной сети Instagram.
Презентация песни Сергея Лазарева для «Евровидения» состоится 9 марта

В публикации певец выразил благодарность за создание песни Димитросу Контопулосу и Филиппу Киркорову, а за возвращении живого оркестра на сцену «Евровидения» "Русскую филармонию" Он говорит, надеется на то, что подписчикам удастся полюбить эту песню с первого раза.

Больше всего Сергей Лазарев благодарен телеканалу «Россия» за доверие и вторую возможность представить Родину на конкурсе. В 2016 году он занял трете место.

В 2019 году Международный конкурс будет проведено в Израиле, в городе Тель-Авив. Известно, что официальным вещателем конкурса является телевизионная компания ВГТРК.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:55

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