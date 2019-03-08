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Дочь Константина Меладзе имеет отношения с финалистом "Голос. Дети"

Дочь Константина Меладзе Лия имеет отношения с финалистом "Голос. Дети" Владом Феничко. Молодая пара отметила день рождения 15-летней школьницы вместе со звёздными родителями.
Дочь Константина Меладзе имеет отношения с финалистом "Голос. Дети"

На странице Лии Меладзе в Instagram появилась фотография, где она нежно целует и обнимает Влада Феничко. Молодых людей засняли на праздновании 15 дня рождения дочери композитора. Она призналась участнику группы DSIDE BAND в любви, посвятив несколько трогательных строк.

"Ты мой, и я не делюсь. Не важно, где я сейчас... я твоя. Ты мое счастье и моя любовь", - написала Меладзе.

На вечеринку также пришёл сам музыкант и его бывшая жена Яна Сумм, у которой от экс-супруга есть ещё сын Валерий и старшая дочь Алиса. Судя по тому, что Лия без смущения целовалась с Феничко на камеру, Меладзе одобряет выбор наследницы. Отметим, что известность 16-летний певец получил на украинском шоу "Голос. Дети", где прошёл в финал 3 сезона.

"Малыш, не хочу долго писать. Хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты появилась. Ты невероятное солнышко, которое я безумно сильно люблю", - написал Феничко своей возлюбленной.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:46

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