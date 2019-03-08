Дмитрий Дмитренко увлёкся чтением эротики
Участник нашумевшего реалити-шоу «Дом-2» Дмитрий Дмитренко увлёкся чтением эротики, чтобы немного отвлечься от скандалов с супругой. Зрители телестройки считают, что мужская проза с описанием откровенных постельных сцен пойдёт только на пользу паре.
Дмитрий Дмитренко, как оказалось совсем недавно, любит читать, но не какие-либо детективы и фантастику, а именно эротику. Участник «Дома-2» по примеру ведущей Ольги Бузовой решил с головой окунуться в изучение мужской прозы Дмитрия Липскерова и не пожалел.
Выяснилось, что новая книга известного автора читается на одном дыхании и Дмитрий Дмитренко успел прочесть её полностью всего за пару дней. Фанаты телестройки предположили, что такая литература обязательно привнесёт в жизнь семейства Рапунцелей что-то новое, а может и сократит количество скандалов.
Дмитрий Дмитренко, как оказалось совсем недавно, любит читать, но не какие-либо детективы и фантастику, а именно эротику. Участник «Дома-2» по примеру ведущей Ольги Бузовой решил с головой окунуться в изучение мужской прозы Дмитрия Липскерова и не пожалел.
Выяснилось, что новая книга известного автора читается на одном дыхании и Дмитрий Дмитренко успел прочесть её полностью всего за пару дней. Фанаты телестройки предположили, что такая литература обязательно привнесёт в жизнь семейства Рапунцелей что-то новое, а может и сократит количество скандалов.