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Светлана Лобода напугала поклонников падением на сцене

Известная украинская певица Светлана Лобода напугала своих поклонников неожиданным падением на сцене. Этот момент попал на видео, которое знаменитость опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Светлана Лобода напугала поклонников падением на сцене

В своем профиле Светлана Лобода опубликовала небольшой видеоотчет с ее концерта в Торонто, куда знаменитость отправилась в рамках тура по городам Америки. В подписи к публикации теледива отметила, что на улице было холодно, тогда как в помещении благодаря заводной публике было минимум +40 градусов. Почти в начале ролика видно, как певица падает на сцену, поднимая ногу вверх, после чего тухнет свет. Когда он снова загорается, артистка уже стоит перед зрителями.

Судя по всему, такой шаг являлся частью программы и певица заранее спланировала этот момент. Однако некоторые фанаты знаменитости испугались за Светлану Лободу, поскольку были не готовы к происходящему. Следующим в рамках тура звезды окажется Бостон, а завершится ее тур 17 марта.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:38

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