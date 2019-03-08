Антон Зацепин рассказал о романе с Еленой Вербицкой

Участник «Фабрики звезд-4» Антон Зацепин стал известным благодаря своим композициям «Книжки о любви» и «Ниже ростом». Музыкант пользовался особой популярностью у молодых девушек, но вскоре покинул сцену и ушёл в кинематограф. Сейчас артист снова занялся своей певческой карьерой. В одном из своих интервью он рассказал, что его первый брак с Любовью Хворостининой был обречен на развод с самого начала, поскольку между ними была только страсть и больше ничего. Вторые супружеские отношения с Екатериной Шмыриной у музыканта не сложились из-за постоянных скандалов в семье. На данный момент экс-супруги хорошо общаются и певец часто поводит время с дочерью.Сейчас у Антона Зацепина новые отношения с Еленой Вербицкой. Музыкант поведал, что влюблен и надеется, что встретил ту девушку, с которой проживет всю свою жизнь.