Роза Сябитова: Праздник 8 марта стал олицетворением женского одиночества
Главная сваха страны, популярная ведущая телепроекта «Давай поженимся», создатель и владелец агентства знакомств Роза Сябитова рассказала фанатам в Instagram, что праздник 8 марта давно стал олицетворением женского одиночества. По мнению звезды, Международный женский день для многих дам является очень грустным и трудным днем.
Российская телеведущая отметила в личном блоге, что в этот весенний праздник, когда одни женщины получают подарки, цветы и внимание от своих мужчин, другие, самостоятельные леди страдают и особенно остро переживают отсутствие рядом надежного плеча второй половины. По мнению Розы Сябитовой, даже букет мимозы, подаренный коллегами по работе не способен перекрыть ощущение мнимой неустроенности в жизни.
Телезвезда дала своим одиноким подписчицам очень ценный и важный совет. Она обратила внимание фанаток на то, что счастье и сила находится внутри каждой женщины, просто нужно поверить в себя, полюбить, радовать себя, наслаждаться жизнью. Это поможет разжечь внутренний огонь и ощущать себя счастливее. Как отметила Роза Раифовна, можно дарить себе цветы, независимо от даты в календаре. Если в глазах зажжется любовь к своей личности, ее смогут заметить окружающие, и наличие любимого избранника уже будет не так важно.
Российская телеведущая отметила в личном блоге, что в этот весенний праздник, когда одни женщины получают подарки, цветы и внимание от своих мужчин, другие, самостоятельные леди страдают и особенно остро переживают отсутствие рядом надежного плеча второй половины. По мнению Розы Сябитовой, даже букет мимозы, подаренный коллегами по работе не способен перекрыть ощущение мнимой неустроенности в жизни.
Телезвезда дала своим одиноким подписчицам очень ценный и важный совет. Она обратила внимание фанаток на то, что счастье и сила находится внутри каждой женщины, просто нужно поверить в себя, полюбить, радовать себя, наслаждаться жизнью. Это поможет разжечь внутренний огонь и ощущать себя счастливее. Как отметила Роза Раифовна, можно дарить себе цветы, независимо от даты в календаре. Если в глазах зажжется любовь к своей личности, ее смогут заметить окружающие, и наличие любимого избранника уже будет не так важно.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:24