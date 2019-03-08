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Роза Сябитова: Праздник 8 марта стал олицетворением женского одиночества

Главная сваха страны, популярная ведущая телепроекта «Давай поженимся», создатель и владелец агентства знакомств Роза Сябитова рассказала фанатам в Instagram, что праздник 8 марта давно стал олицетворением женского одиночества. По мнению звезды, Международный женский день для многих дам является очень грустным и трудным днем.

Роза Сябитова: Праздник 8 марта стал олицетворением женского одиночества

Российская телеведущая отметила в личном блоге, что в этот весенний праздник, когда одни женщины получают подарки, цветы и внимание от своих мужчин, другие, самостоятельные леди страдают и особенно остро переживают отсутствие рядом надежного плеча второй половины. По мнению Розы Сябитовой, даже букет мимозы, подаренный коллегами по работе не способен перекрыть ощущение мнимой неустроенности в жизни.

Телезвезда дала своим одиноким подписчицам очень ценный и важный совет. Она обратила внимание фанаток на то, что счастье и сила находится внутри каждой женщины, просто нужно поверить в себя, полюбить, радовать себя, наслаждаться жизнью. Это поможет разжечь внутренний огонь и ощущать себя счастливее. Как отметила Роза Раифовна, можно дарить себе цветы, независимо от даты в календаре. Если в глазах зажжется любовь к своей личности, ее смогут заметить окружающие, и наличие любимого избранника уже будет не так важно.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:24

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