Анна Седокова поздравила женщин с 8 марта откровенным “постельным” снимком





В своем профиле Анна Седокова разместила пост, где поздравила женщин с 8 марта. Она назвала своих подписчиц красивыми, умными и “немного сумасшедшими”. Также экс-участница группы “ВИА Гра” пожелала, чтобы каждое утро девушек начиналось с цветов и шампанского. Сопроводила пост знаменитость пикантным кадром, на котором она полуобнаженной позирует лежа на кровати, демонстрируя своих голые ягодицы. При этом певица добавила, что таким фото решила поддержать “баттл” между Егором Кридом и Сергеем Жуковым, выражая надежду на то, что “девочки победят” благодаря большему количеству “лайков”.В комментариях реакция фолловеров на такой пост оказалась разной. Кто-то поблагодарил Анну Седокову и оставил комплименты в адрес ее фигуры, пока другие назвали снимок слишком откровенным, призывая знаменитость быть скромнее.