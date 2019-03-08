АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пережившие войну люди становятся более религиозными
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Анна Седокова поздравила женщин с 8 марта откровенным “постельным” снимком

Анна Седокова решила поздравить женщин с 8 марта откровенным “постельным” снимком. Соответствующий пост появился на странице известной певицы в сети Instagram.
Анна Седокова поздравила женщин с 8 марта откровенным “постельным” снимком

В своем профиле Анна Седокова разместила пост, где поздравила женщин с 8 марта. Она назвала своих подписчиц красивыми, умными и “немного сумасшедшими”. Также экс-участница группы “ВИА Гра” пожелала, чтобы каждое утро девушек начиналось с цветов и шампанского. Сопроводила пост знаменитость пикантным кадром, на котором она полуобнаженной позирует лежа на кровати, демонстрируя своих голые ягодицы. При этом певица добавила, что таким фото решила поддержать “баттл” между Егором Кридом и Сергеем Жуковым, выражая надежду на то, что “девочки победят” благодаря большему количеству “лайков”.
Анна Седокова поздравила женщин с 8 марта откровенным “постельным” снимком

В комментариях реакция фолловеров на такой пост оказалась разной. Кто-то поблагодарил Анну Седокову и оставил комплименты в адрес ее фигуры, пока другие назвали снимок слишком откровенным, призывая знаменитость быть скромнее.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Презентация песни Сергея Лазарева для
Дочь Константина Меладзе имеет
Светлана Лобода напугала поклонников
Антон Зацепин рассказал о романе с
Роза Сябитова: Праздник 8 марта стал
Рогозин ответил похвалившему российское
Анна Седокова поздравила женщин с 8
На Галапагосских островах найдено
Пушков отреагировал на высказывание
Эксперты назвали эффективные методы для
Учёные открыли ключевой механизм
Дмитрий Медведев поздравил российских
Эксперты назвали основные симптомы рака
Стас Михайлов показал ажиотаж на его
Составлен список безопасных стран для
Юлия Снигирь поддержала Евгения
В Екатеринбурге жители стоят в огромных
Роман Капаклы не покинет проект вслед
Синоптики зафиксировали “странное”
В Новосибирске водитель такси на
В США женщина стала затворницей из-за
Александра Черно решила выучиться на
Buick показал обновленную версию седана
В метро Москвы зафиксирован сбой
Ученые: Дневной сон поможет снизить
Дмитрий Дмитренко увлёкся чтением
Названы наиболее частые причины
Ученые: Древние египтяне поклонялись
Александр Гобозов познакомил новую
Названы сбывшиеся пророчества художника
Просмотреть все новости