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Александр Гобозов познакомил новую невесту с мамой

Бывший участник проекта «Дом-2» Александр Гобозов познакомил новую невесту со своей мамой. Оказалось, что при первой же встрече Надежда Бурковская быстро наладила отношения с будущей свекровью.

Александр Гобозов познакомил новую невесту с мамой


Александр Гобозов уже сообщал о том, что намерен в скором времени жениться на своей новой возлюбленной Надежде Бурковской из Сибири. Теперь же мужчина с удовольствием хвастается в своём Instagram тем, что наконец познакомил новую невесту с мамой. Особенно экс-участника «Дома-2» порадовал тот факт, что будущие невестка и свекровь быстро нашли общий язык и полюбили друг друга.

Александр Гобозов познакомил новую невесту с мамой


Поклонники Гобозова в соцсетях удивляются тому, что Ольга Васильевна так быстро приняла в семью новую пассию сына, ведь ранее горой стояла за Алиану Устиненко, заявляя, что даже после их с сыном развода она считает девушку своей роднёй.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:20

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