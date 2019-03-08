Александр Гобозов познакомил новую невесту с мамой





Александр Гобозов уже сообщал о том, что намерен в скором времени жениться на своей новой возлюбленной Надежде Бурковской из Сибири. Теперь же мужчина с удовольствием хвастается в своём Instagram тем, что наконец познакомил новую невесту с мамой. Особенно экс-участника «Дома-2» порадовал тот факт, что будущие невестка и свекровь быстро нашли общий язык и полюбили друг друга.Поклонники Гобозова в соцсетях удивляются тому, что Ольга Васильевна так быстро приняла в семью новую пассию сына, ведь ранее горой стояла за Алиану Устиненко, заявляя, что даже после их с сыном развода она считает девушку своей роднёй.