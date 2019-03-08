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На Галапагосских островах найдено убежище вымирающих акул-молотов

На Галапагосских островах, согласно заявлению властей Эквадора, специалисты обнаружили убежище акул-молотов, считающихся вымирающим видом. В районе Санта-Крус обитает около двух десятков этих особей.
На Галапагосских островах найдено убежище вымирающих акул-молотов

Это второе убежище акул-молотов, которое удалось выявить ученым на архипелаге в Тихом океане за последние несколько лет. Ранее специалисты нашли колонию из 30 представителей редкого вида крупных рыб. Эдуардо Эспиноза, возглавляющий экспедицию, обнаружившую место обитания вымирающих акул, рассказал о принятом решении прикрепить к пяти особям GPS-навигаторы. Эксперты с помощью устройства отслеживают пути перемещения этих крупных подводных жителей.

Наблюдения за акулами-молотами показали, данные обитатели морских глубин растут очень медленно и не являются слишком плодовитыми репродукторами. Сегодня они пребывают под угрозой исчезновения по причине коммерческого рыболовства. Для защиты особей создан морской заповедник. Галапагосские острова, располагающиеся к западу от Экватора, считаются хрупкой экосистемой с постепенно увядающей флорой и фауной.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:05

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