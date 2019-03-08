Пушков отреагировал на высказывание Климкина о Крыме





Накануне Климкин заявил, что в Крыме установилась диктатура. В частности, граждане там якобы боятся выходить из домов, их запугивают, а также регулярно вызывают для допросов в ФСБ. Также деятель добавил, что туда переселяют личностей, имеющих криминальное прошлое. Комментируя слова главы МИД Украины, Сергей Пушков подчеркнул, что полуостров выступает “приятной морской версией РФ”, а граждане там имеют возможность жить в безопасности, пока в Одессе “сжигают людей”, а в Киеве “убивают журналистов”.Отреагировали на высказывания украинского министра и в Госдуме, отметив, что в Крыму наблюдается демократия. Люди там могут беспрепятственно петь и говорить на украинском, многие празднуют день рождения Тараса Шевченко, пока в Украине цензура в СМИ, запрет обучения на родном языке для нацменьшинств и декоммунизация.