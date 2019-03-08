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Пушков отреагировал на высказывание Климкина о Крыме

Сергей Пушков отреагировал на слова возглавляющего МИД Украины Павла Климкина о Крыме, назвавшего полуостров “худшей версией России”. Слова политика отечественный сенатор считает “чушью”.
Пушков отреагировал на высказывание Климкина о Крыме

Накануне Климкин заявил, что в Крыме установилась диктатура. В частности, граждане там якобы боятся выходить из домов, их запугивают, а также регулярно вызывают для допросов в ФСБ. Также деятель добавил, что туда переселяют личностей, имеющих криминальное прошлое. Комментируя слова главы МИД Украины, Сергей Пушков подчеркнул, что полуостров выступает “приятной морской версией РФ”, а граждане там имеют возможность жить в безопасности, пока в Одессе “сжигают людей”, а в Киеве “убивают журналистов”.

Отреагировали на высказывания украинского министра и в Госдуме, отметив, что в Крыму наблюдается демократия. Люди там могут беспрепятственно петь и говорить на украинском, многие празднуют день рождения Тараса Шевченко, пока в Украине цензура в СМИ, запрет обучения на родном языке для нацменьшинств и декоммунизация.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:00

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