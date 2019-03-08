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Летом Марина Африкантова отметит 5-летие пребывания на проекте «Дом-2»

Уже этим летом Марина Африкантова отметит 5-летие своего пребывания на телестройке «Дом-2». За это время девушка несколько раз покидала стены проекта, но вновь возвращалась и строила новые отношения.

Летом Марина Африкантова отметит 5-летие пребывания на проекте «Дом-2»


Марина Африкантова на сегодняшний день является одной из самых популярных участник скандального реалити-шоу «Дом-2». Это не удивительно, так как уже летом девушка отметит 5-летие своего пребывания на телестройке. Зрители, ставшие её поклонниками с первых дней, хорошо помнят, что девушка неоднократно покидала «Дом-2», но снова возвращалась ради новых чувств и отношений, которых, к слову, у неё на проекте было предостаточно.

Летом Марина Африкантова отметит 5-летие пребывания на проекте «Дом-2»


Серди наиболее запоминающихся кавалеров Марины Африкантовой оказались Андрей Черкасов, Андрей Чуев, Егор Холявин, Иван Барзиков, Богдан Ленчук и нынешний её молодой человек Роман Капаклы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:08

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