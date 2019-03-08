Учёные открыли ключевой механизм развития здоровых клеток





Как пишет Molecular Cell, Университет Эдинбурга в Шотландии изменил представление о формировании здоровых клеток. Ключевой механизм связан с R-петлями, которые образуются во время их развития в теле человека. Компоненты генетического материала ранее считались потенциально опасными, однако последнее открытие опровергло такую гипотезу.R-петли взаимодействуют с клеточным белком Polycomb, обеспечивая контроль важных в развитии млекопитающих генов. По словам авторов исследования, новые данные проливают свет на фундаментальные проблемы клеточной биологии.Получив больше информации о R-петлях, учёные смогут более углублённо подойти к вопросу здоровья человека и сбоев в работе организма. Научные специалисты надеются найти новые способы для помощи пациентам с наркотической зависимостью.