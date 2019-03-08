АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пережившие войну люди становятся более религиозными
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Эксперты назвали эффективные методы для сохранения загара

Эксперты назвали эффективные методы для сохранения загара. Советы касаются, как подготовительного этапа, так и продления уже полученного смуглого цвет кожи.

Эксперты назвали эффективные методы для сохранения загара

Специалисты утверждают, что перед походом на пляж нужно очистить и смягчить кожный покров. Сделать это лучше всего с помощью пилинга кофейной гущей. Необходимо смешать насколько ложек сметаны и измельченный кофе, после нанести полученную смесь на тело на несколько минут и смыть водой. Также можно использовать различные масла или крема для тела, содержащие витамины А и Е. Данные соединения поддерживают кожный покров в тонусе и способствуют появлению ровного загара. Для достижения эффекта можно использовать молочко для тела с повышенной степенью защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей.

После достижения необходимого оттенка кожи, можно использовать автозагар, который поможет сохранить эффект. Также для этого могут пригодиться такие средства, как автобронзант или пудра бронзового цвета.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Презентация песни Сергея Лазарева для
Дочь Константина Меладзе имеет
Светлана Лобода напугала поклонников
Антон Зацепин рассказал о романе с
Роза Сябитова: Праздник 8 марта стал
Рогозин ответил похвалившему российское
Анна Седокова поздравила женщин с 8
На Галапагосских островах найдено
Пушков отреагировал на высказывание
Эксперты назвали эффективные методы для
Учёные открыли ключевой механизм
Дмитрий Медведев поздравил российских
Эксперты назвали основные симптомы рака
Стас Михайлов показал ажиотаж на его
Составлен список безопасных стран для
Юлия Снигирь поддержала Евгения
В Екатеринбурге жители стоят в огромных
Роман Капаклы не покинет проект вслед
Синоптики зафиксировали “странное”
В Новосибирске водитель такси на
В США женщина стала затворницей из-за
Александра Черно решила выучиться на
Buick показал обновленную версию седана
В метро Москвы зафиксирован сбой
Ученые: Дневной сон поможет снизить
Дмитрий Дмитренко увлёкся чтением
Названы наиболее частые причины
Ученые: Древние египтяне поклонялись
Александр Гобозов познакомил новую
Названы сбывшиеся пророчества художника
Просмотреть все новости