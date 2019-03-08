Эксперты назвали эффективные методы для сохранения загара





Специалисты утверждают, что перед походом на пляж нужно очистить и смягчить кожный покров. Сделать это лучше всего с помощью пилинга кофейной гущей. Необходимо смешать насколько ложек сметаны и измельченный кофе, после нанести полученную смесь на тело на несколько минут и смыть водой. Также можно использовать различные масла или крема для тела, содержащие витамины А и Е. Данные соединения поддерживают кожный покров в тонусе и способствуют появлению ровного загара. Для достижения эффекта можно использовать молочко для тела с повышенной степенью защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей.После достижения необходимого оттенка кожи, можно использовать автозагар, который поможет сохранить эффект. Также для этого могут пригодиться такие средства, как автобронзант или пудра бронзового цвета.