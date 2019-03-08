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Ольга Бузова продолжает нецензурно выражаться в своих Stories

Новоиспеченная российская исполнительница Ольга Бузова по-прежнему не следит за тем, что говорит в своих Stories.

Ольга Бузова продолжает нецензурно выражаться в своих Stories

По мнению интернет-пользователей, Ольга таким образом демонстрирует неуважение к своим поклонникам.

Не секрет, что Бузова является активным пользователем Instagram. Каждый день на страничке телезнаменитости появляется по нескольку десятков новых Stories, некоторые из которых, в последнее время, «расстраивают» ее подписчиков.

К примеру, вчера Ольга опубликовала в личном инста-блоге короткий видеоролик, на котором в очередной раз нецензурно выразилась. На записи Бузова запечатлена в компании своего PR-агента Антона Богославского.

Поющая телеведущая решила присесть на руки к Антону, который тут же заявляет в камеру, что ему повезло, ведь многие мечтают, чтобы Ольга также присела к ним на коленки, а достается все удовольствие только ему.

Ольга Бузова продолжает нецензурно выражаться в своих Stories

«Все мечтают, а я получаю», – заявляет Богославский.

Впрочем, не этот момент привлек внимание пользователей Сети. Дело в том, что когда Антон решил взять Ольгу на руки, он понял, что сделал ошибку, ведь Бузова оказалась не такой легкой, как он ожидал. И тут в одно мгновение певица заявляет, чтобы Богославский «отпустил» ее, но свою просьбу звезда неожиданно решила дополнить нецензурной бранью.

Именно это возмутило подписчиков Бузовой, о чем они поспешили ей высказаться. По словам читателей, Ольге следует следить за тем, что она говорит в Stories, ведь за ее страничкой следят даже дети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:59

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