Ольга Бузова продолжает нецензурно выражаться в своих Stories
Новоиспеченная российская исполнительница Ольга Бузова по-прежнему не следит за тем, что говорит в своих Stories.
По мнению интернет-пользователей, Ольга таким образом демонстрирует неуважение к своим поклонникам.
Не секрет, что Бузова является активным пользователем Instagram. Каждый день на страничке телезнаменитости появляется по нескольку десятков новых Stories, некоторые из которых, в последнее время, «расстраивают» ее подписчиков.
К примеру, вчера Ольга опубликовала в личном инста-блоге короткий видеоролик, на котором в очередной раз нецензурно выразилась. На записи Бузова запечатлена в компании своего PR-агента Антона Богославского.
Поющая телеведущая решила присесть на руки к Антону, который тут же заявляет в камеру, что ему повезло, ведь многие мечтают, чтобы Ольга также присела к ним на коленки, а достается все удовольствие только ему.
Впрочем, не этот момент привлек внимание пользователей Сети. Дело в том, что когда Антон решил взять Ольгу на руки, он понял, что сделал ошибку, ведь Бузова оказалась не такой легкой, как он ожидал. И тут в одно мгновение певица заявляет, чтобы Богославский «отпустил» ее, но свою просьбу звезда неожиданно решила дополнить нецензурной бранью.
Именно это возмутило подписчиков Бузовой, о чем они поспешили ей высказаться. По словам читателей, Ольге следует следить за тем, что она говорит в Stories, ведь за ее страничкой следят даже дети.
По мнению интернет-пользователей, Ольга таким образом демонстрирует неуважение к своим поклонникам.
Не секрет, что Бузова является активным пользователем Instagram. Каждый день на страничке телезнаменитости появляется по нескольку десятков новых Stories, некоторые из которых, в последнее время, «расстраивают» ее подписчиков.
К примеру, вчера Ольга опубликовала в личном инста-блоге короткий видеоролик, на котором в очередной раз нецензурно выразилась. На записи Бузова запечатлена в компании своего PR-агента Антона Богославского.
Поющая телеведущая решила присесть на руки к Антону, который тут же заявляет в камеру, что ему повезло, ведь многие мечтают, чтобы Ольга также присела к ним на коленки, а достается все удовольствие только ему.
«Все мечтают, а я получаю», – заявляет Богославский.
Впрочем, не этот момент привлек внимание пользователей Сети. Дело в том, что когда Антон решил взять Ольгу на руки, он понял, что сделал ошибку, ведь Бузова оказалась не такой легкой, как он ожидал. И тут в одно мгновение певица заявляет, чтобы Богославский «отпустил» ее, но свою просьбу звезда неожиданно решила дополнить нецензурной бранью.
Именно это возмутило подписчиков Бузовой, о чем они поспешили ей высказаться. По словам читателей, Ольге следует следить за тем, что она говорит в Stories, ведь за ее страничкой следят даже дети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:59