Стас Михайлов показал ажиотаж на его концертах в новом ролике

В своем профиле Стас Михайлов решил поздравить женщин с 8 марта, отметив, что не напрасно представительницы прекрасного пола ассоциируются с весной. Эта пора, по мнению артиста, такая же красивая, непредсказуемая и долгожданная. Своим подписчицам исполнитель пожелал счастья, сопроводив пост видео, где показаны моменты с его концертов. В залах неизменно присутствует большое число женщин разных возрастов, а после выступлений дамы охотно несут своему кумиру цветы.В комментариях многочисленные фолловеры страницы Стаса Михайлова выразили ему благодарность за такие теплые и приятные поздравления, попросив артиста продолжать радовать публику своими выступлениями. За непродолжительный срок просмотреть ролик успели почти 40 тысяч пользователей Сети.