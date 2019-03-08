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Стас Михайлов показал ажиотаж на его концертах в новом ролике

Отечественный исполнитель Стас Михайлов решил похвастаться ажиотажем, наблюдаемым на его концертах. Соответствующий ролик появился на странице артиста в сети Instagram.
Стас Михайлов показал ажиотаж на его концертах в новом ролике

В своем профиле Стас Михайлов решил поздравить женщин с 8 марта, отметив, что не напрасно представительницы прекрасного пола ассоциируются с весной. Эта пора, по мнению артиста, такая же красивая, непредсказуемая и долгожданная. Своим подписчицам исполнитель пожелал счастья, сопроводив пост видео, где показаны моменты с его концертов. В залах неизменно присутствует большое число женщин разных возрастов, а после выступлений дамы охотно несут своему кумиру цветы.

В комментариях многочисленные фолловеры страницы Стаса Михайлова выразили ему благодарность за такие теплые и приятные поздравления, попросив артиста продолжать радовать публику своими выступлениями. За непродолжительный срок просмотреть ролик успели почти 40 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:24

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