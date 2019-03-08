Ирина Пинчук захотела такую же грудь, как у Маргариты Ларченко





Ирина Пинчук, как считают зрители «Дома-2» откровенно завидует преображению Маргариты Ларченко, и, не исключено, что хочет сделать тоже самое со своей грудью. В соцсети бывшая возлюбленная Валерия Блюменкранца призналась, что к пластическим операциям относится положительно, но только в том случае, если это действительно меняет человека в лучшую сторону.Также Ирина Пинчук тонко намекнула на то, что захотела себе такую же грудь, как у Маргариты Ларченко, не скрывая того, что возможно даже обратиться к тому же врачу, что и девушка Ильи Яббарова. Фолловеры же рекомендовали ей не заниматься ерундой, а больше внимания уделять собственному развитию.