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Ирина Пинчук захотела такую же грудь, как у Маргариты Ларченко

Участница телестройки «Дом-2» Ирина Пинчук захотела себе такую же грудь, как у Маргариты Ларченко. Девушка намекнула на это в соцсети, где поинтересовалась у подписчиков, какую часть тела ей стоит изменить.

Ирина Пинчук захотела такую же грудь, как у Маргариты Ларченко


Ирина Пинчук, как считают зрители «Дома-2» откровенно завидует преображению Маргариты Ларченко, и, не исключено, что хочет сделать тоже самое со своей грудью. В соцсети бывшая возлюбленная Валерия Блюменкранца призналась, что к пластическим операциям относится положительно, но только в том случае, если это действительно меняет человека в лучшую сторону.

Ирина Пинчук захотела такую же грудь, как у Маргариты Ларченко


Также Ирина Пинчук тонко намекнула на то, что захотела себе такую же грудь, как у Маргариты Ларченко, не скрывая того, что возможно даже обратиться к тому же врачу, что и девушка Ильи Яббарова. Фолловеры же рекомендовали ей не заниматься ерундой, а больше внимания уделять собственному развитию.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:52

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