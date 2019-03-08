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Юлия Снигирь поддержала Евгения Цыганова на премьере «Мертвого озеро»

В зале Omega Rooftop на Цветном бульваре в Москве состоялась премьера первой части многосерийной мистической киноленты «Мертвое озеро» с Евгением Цыгановым в главной роли. Поддержать супруга на ответственном мероприятии пришла актриса Юлия Снигирь.
Юлия Снигирь поддержала Евгения Цыганова на премьере «Мертвого озеро»

На премьерном показе первой серии «Мертвого озера» присутствовали многие звезды отечественного кино, включая Надежду Михалкову, Павла Табакова, Анну Александрову, участвовавших в съемочном процессе. Почетным гостем мероприятия в Omega Rooftopстал режиссер новой мистической картины Роман Прыгунов и исполнитель одной из главных ролей Евгений Цыганов. Поддержала знаменитость его супруга Юлия Снегирь. После того, как присутствующие насладились просмотром стартовой части кинопроекта, актер порадовал их выступлением своей группы «Pokapret».
Юлия Снигирь поддержала Евгения Цыганова на премьере «Мертвого озеро»

Сериал «Мертвое озеро» снят в жанре криминально-мистического детектива. Сюжетная линия проходит в вымышленном городе Чангаде, где московский следователь, в исполнении Цыганова, пытается разобраться в убийстве наследницы местного олигарха. Девушку принесли в жертву во время ритуального обряда. Показ фильма начинается 14 марта на OTT-площадке ТНТ-PREMIER.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:09

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