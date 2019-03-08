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Составлен список безопасных стран для россиянок, путешествующих в одиночестве

Сервис Aviasales провел опрос среди женщин России, которые путешествуют по миру. Опираясь на результаты, он составил топ-10 самых безопасных стран для путешествий в одиночестве.
Составлен список безопасных стран для россиянок, путешествующих в одиночестве

Издание РИА сообщает, что было опрошено 35 тысяч путешественниц. Большинство назвало самой безопасной страной Родину, вследствие чего она и оказалась на первом месте. Одной из причин этому является языковой барьер. Сразу за ней идет Турция, со слов женщин там с ними никогда не происходило неприятностей.

На третьем песте расположилась Италия, а за ней Испания и Германия. Также в десятку вошли такие страны как Япония, Грузия, Бразилия, Финляндия и Кипр.

Известно, что с 2013 года внутренний туризм России увеличился на 75%.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:16

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