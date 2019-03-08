В Екатеринбурге жители стоят в огромных очередях из-за тюльпанов за 1 рубль
В Екатеринбурге жители стоят в огромных очередях из-за тюльпанов за 1 рубль, пишут пользователи "ВКонтакте". Десятки клиентов стали подтягиваться к магазинам с 8 утра.
Как пишет паблик "Инцидент Екатеринбург", торговые точки на улицах 40 лет Октября и Уралмаш устроили в честь Международного женского дня акцию, предлагая тюльпаны всего по рублю. Жители города подошли к двум магазинам в 8 утра, выстроившись в длинные очереди, чтобы получить дешёвые цветы.
На Уралмаше очевидцы сфотографировали толпу из порядка 40 человек. Комментаторы пишут, что при низком уровне зарплат нет ничего странного в таком ажиотаже у цветочных киосков.
Как пошутили мужчины под постом в соцсети, к 23 февраля продавцы носков почему-то не предложили покупателям такие заманчивые скидки. Также екатеринбуржцы отметили, что в магазинах давали не более трёх тюльпанов в одни руки.
Как пишет паблик "Инцидент Екатеринбург", торговые точки на улицах 40 лет Октября и Уралмаш устроили в честь Международного женского дня акцию, предлагая тюльпаны всего по рублю. Жители города подошли к двум магазинам в 8 утра, выстроившись в длинные очереди, чтобы получить дешёвые цветы.
На Уралмаше очевидцы сфотографировали толпу из порядка 40 человек. Комментаторы пишут, что при низком уровне зарплат нет ничего странного в таком ажиотаже у цветочных киосков.
Как пошутили мужчины под постом в соцсети, к 23 февраля продавцы носков почему-то не предложили покупателям такие заманчивые скидки. Также екатеринбуржцы отметили, что в магазинах давали не более трёх тюльпанов в одни руки.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:05