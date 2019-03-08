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Buick показал обновленную версию седана LaCrosse

Известный бренд Buick показал общественности обновленную версию седана LaCrosse. Пережившая рестайлинг модель обзавелась обновленным экстерьером и новой силовой установкой.
Buick показал обновленную версию седана LaCrosse

Обновления затронули версию Buick LaCrosse для рынка Китая. Передняя часть кузова выполнена в стиле модели Opel Insignia. Транспортное средство теперь имеет зауженные светодиодные фары, радиаторная решетка выглядит шире, также производитель немного модернизировал бампер. Задние фары тоже стали уже, кроме того, теперь их объединяет хромированная полоска.

Под капотом Buick LaCrosse установлен мотор на 2.0 литра, способный генерировать порядка 240 лошадиных сил при 340 Нм крутящего момента. Трансмиссия представлена АКПП на девять скоростей. Вскоре на рынок также выйдет версия седана с двигателем на 1.3 литра, чья мощность составит 160 “лошадок”. Наладят выпуск авто на предприятии SAIC-GM, находящемся в Шанхае, версия рассчитана исключительно на КНР.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:46

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