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Эксперты назвали основные симптомы рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы является одним из наиболее распространенных и крайне агрессивных видов онкологии. Эксперты назвали основные симптомы, указывающие на развитие данного опасного заболевания.
Эксперты назвали основные симптомы рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы проявляется, как временные нарушения в организме, поэтому люди, замечающие у себя подобные факторы, не спешат в больницу. В это время недуг прогрессирует, и визит к специалисту может оказаться слишком поздним для проведения успешной терапии. В группе риска по вероятности развития данного вида онкологии - люди в возрасте 50-80 лет, диабетики, пациенты, страдающие ожирением или хроническим панкреатитом.

На возможное развитие рака жизненно важного органа указывают странные боли в области спины и неприятные ощущения в желудке, усиливающиеся при приеме пищи. Вторым тревожным сигналом является потеря аппетита и резкое похудение. Тошнота, изменение стула тоже должны насторожить человека. Один из основных симптомов онкологии поджелудочной железы – приобретение кожей или белком глаза желтого оттенка.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:30

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