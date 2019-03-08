Эксперты назвали основные симптомы рака поджелудочной железы





Рак поджелудочной железы проявляется, как временные нарушения в организме, поэтому люди, замечающие у себя подобные факторы, не спешат в больницу. В это время недуг прогрессирует, и визит к специалисту может оказаться слишком поздним для проведения успешной терапии. В группе риска по вероятности развития данного вида онкологии - люди в возрасте 50-80 лет, диабетики, пациенты, страдающие ожирением или хроническим панкреатитом.На возможное развитие рака жизненно важного органа указывают странные боли в области спины и неприятные ощущения в желудке, усиливающиеся при приеме пищи. Вторым тревожным сигналом является потеря аппетита и резкое похудение. Тошнота, изменение стула тоже должны насторожить человека. Один из основных симптомов онкологии поджелудочной железы – приобретение кожей или белком глаза желтого оттенка.