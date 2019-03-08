Никита Пресняков стал фудблогером и поделился рецептом приготовления буррито

Большую часть времени Никита Пресняков посвящает музыке, однако в этот раз он решил попробовать себя в новом амплуа. В частности, в своем профиле родственник Пугачевой опубликовал видео, где рассказал, как приготовить мексиканское блюдо под названием буррито. Ролик снят в юмористическом стиле, певец подготавливает ингредиенты, сопровождая свои действия словами с акцентом, пытаясь имитировать мексиканцев.Для своего блюда Никита Пресняков использовал яйца, лук, разные соусы, лапшу, листья салата и другие ингредиенты, которые, по его мнению, делают буррито “лучшим”. В комментариях фолловеры оценили чувство юмора музыканта. Некоторые заявили, что с радостью попробовали бы следовать этому рецепту, а ролик собрал свыше 90 тысяч просмотров.