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Никита Пресняков стал фудблогером и поделился рецептом приготовления буррито

Никита Пресняков решил попробовать свои силы в качестве фудблогера, поделившись с поклонниками рецептом буррито. Соответствующий пост появился на странице внука Аллы Пугачевой в сети Instagram.
Никита Пресняков стал фудблогером и поделился рецептом приготовления буррито

Большую часть времени Никита Пресняков посвящает музыке, однако в этот раз он решил попробовать себя в новом амплуа. В частности, в своем профиле родственник Пугачевой опубликовал видео, где рассказал, как приготовить мексиканское блюдо под названием буррито. Ролик снят в юмористическом стиле, певец подготавливает ингредиенты, сопровождая свои действия словами с акцентом, пытаясь имитировать мексиканцев.

Для своего блюда Никита Пресняков использовал яйца, лук, разные соусы, лапшу, листья салата и другие ингредиенты, которые, по его мнению, делают буррито “лучшим”. В комментариях фолловеры оценили чувство юмора музыканта. Некоторые заявили, что с радостью попробовали бы следовать этому рецепту, а ролик собрал свыше 90 тысяч просмотров.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:09

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