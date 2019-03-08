Ксении Собчак подсказали, как спасти сына от сглаза

Как оказалось, многие интернет-пользователи уверены, что Собчак до сих пор не показала лицо единственного наследника Платона только потому, что боится сглаза.Вчера Ксения Анатолиевна опубликовала в личном микроблоге серию фотографий, которые по достоинству оценили ее преданные поклонники. Дело в том, что на снимках запечатлен маленький сын Собчак, который, по словам скандальной тележурналистки, «расчищает пути для Весны».За несколько часов свежие кадры Платона набрали больше 53 тысяч лайков и большое количество комментариев. Один за другим фолловеры принялись спрашивать у Собчак, почему она по-прежнему выкладывает в Сеть фото мальчика исключительно со спины или боком, а если и в анфас, то глаза ребенка всегда прикрывает сердечками или различными масками.Нужно сказать, что практически все читатели убеждены в том, что Ксения Анатолиевна боится сглаза, ведь до сих пор хорошо помнит те времена, когда сама нелицеприятно отзывалась в адрес чужих детей.Отметим, что многие пользователи Сети даже начали советовать Собчак обратиться к «опытной ведьме», которая подскажет, как обезопасить малыша от сглаза.