Экс-участница "Дом-2" Наталья Варвина разочаровала поклонников своим внешним видом

Многие сразу же принялись критиковать внешний вид Натальи Варвиной, отмечая, что в свои 36 лет звезда выглядит на 50. Внимание девушке удавалось привлекать и во время пребывания на телестройке, тогда хейтеры дали ей прозвище "табуретка".Теперь же фанаты оказались удивлены, что Наталья Варвина выглядит так старо. Многие также припомнили, что у экс-участницы "Дома-2" до сих пор нет детей. Хейтеры заявили, что если до этого возраста звезда не смогла стать матерью, у нее это уже вряд ли получится.