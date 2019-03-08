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Экс-участница "Дом-2" Наталья Варвина разочаровала поклонников своим внешним видом

Экс-участница "Дома-2" Наталья Варвина опубликовала в интернете новое фото со своей собакой. Многие поклонники отметили, что на свежем снимке звезда выглядит гораздо старше своего возраста.
Экс-участница "Дом-2" Наталья Варвина разочаровала поклонников своим внешним видом

Многие сразу же принялись критиковать внешний вид Натальи Варвиной, отмечая, что в свои 36 лет звезда выглядит на 50. Внимание девушке удавалось привлекать и во время пребывания на телестройке, тогда хейтеры дали ей прозвище "табуретка".

Теперь же фанаты оказались удивлены, что Наталья Варвина выглядит так старо. Многие также припомнили, что у экс-участницы "Дома-2" до сих пор нет детей. Хейтеры заявили, что если до этого возраста звезда не смогла стать матерью, у нее это уже вряд ли получится.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:03

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