Экс-участница "Дом-2" Наталья Варвина разочаровала поклонников своим внешним видом
Экс-участница "Дома-2" Наталья Варвина опубликовала в интернете новое фото со своей собакой. Многие поклонники отметили, что на свежем снимке звезда выглядит гораздо старше своего возраста.
Многие сразу же принялись критиковать внешний вид Натальи Варвиной, отмечая, что в свои 36 лет звезда выглядит на 50. Внимание девушке удавалось привлекать и во время пребывания на телестройке, тогда хейтеры дали ей прозвище "табуретка".
Теперь же фанаты оказались удивлены, что Наталья Варвина выглядит так старо. Многие также припомнили, что у экс-участницы "Дома-2" до сих пор нет детей. Хейтеры заявили, что если до этого возраста звезда не смогла стать матерью, у нее это уже вряд ли получится.
Многие сразу же принялись критиковать внешний вид Натальи Варвиной, отмечая, что в свои 36 лет звезда выглядит на 50. Внимание девушке удавалось привлекать и во время пребывания на телестройке, тогда хейтеры дали ей прозвище "табуретка".
Теперь же фанаты оказались удивлены, что Наталья Варвина выглядит так старо. Многие также припомнили, что у экс-участницы "Дома-2" до сих пор нет детей. Хейтеры заявили, что если до этого возраста звезда не смогла стать матерью, у нее это уже вряд ли получится.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:03