Ученые: Дневной сон поможет снизить артериальное давление





Участниками исследования оказались более 200 человек, в учет принимались различные факторы, в том числе наличие диабета, возраст, вредные привычки, рацион, уровень физической активности и т.д. С целью отслеживания артериального давления добровольцам пришлось какое-то время носить специальный амбулаторный монитор. После сопоставления полученных результатов оказалось, что у тех, кто в течение дня делал перерыв на сон, показатели артериального давления оказывались ближе к норме.Авторы исследования отметили, что итоги их работы подтверждаются тем, что у участников эксперимента фиксировались аналогичные показатели кровяного давления, в том числе в ночной период. Это подразумевает, что разница в давлении была обусловлена именно сном днем, а не иными возможными факторами.