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Ученые: Дневной сон поможет снизить артериальное давление

Посредством дневного сна можно снизить артериальное давление. Соответствующие заключения по итогам исследования озвучили ученые из Американского колледжа кардиологии.
Ученые: Дневной сон поможет снизить артериальное давление

Участниками исследования оказались более 200 человек, в учет принимались различные факторы, в том числе наличие диабета, возраст, вредные привычки, рацион, уровень физической активности и т.д. С целью отслеживания артериального давления добровольцам пришлось какое-то время носить специальный амбулаторный монитор. После сопоставления полученных результатов оказалось, что у тех, кто в течение дня делал перерыв на сон, показатели артериального давления оказывались ближе к норме.

Авторы исследования отметили, что итоги их работы подтверждаются тем, что у участников эксперимента фиксировались аналогичные показатели кровяного давления, в том числе в ночной период. Это подразумевает, что разница в давлении была обусловлена именно сном днем, а не иными возможными факторами.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:38

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