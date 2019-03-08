Названы наиболее частые причины обращения женщин-водителей в автосервис





Согласно статистическому исследованию, численность дам составляет 20% из всех клиентов мастерских. 53% автоледи признались, что посещают центр по обслуживанию машин для проведения планового технического осмотра, а около 40%, если требуется ремонт. В основном, дамы спешат в автосервис с жалобами типа «что-то стучит» или «не горит лампочка», больше интересуются операциями, производимыми мастерами с их автомобилями при техобслуживании.По оценке экспертов, водители-мужчины более ответственно относятся к вопросу, связанному с эксплуатацией личного транспорта. Представители сильного пола чаще посещают автомастерские, регулярно делают диагностику своей «ласточке».Как показало исследование, женщины предпочитают авто не яркого цвета, как считают многие, а машины спокойных расцветок. Дамам нравятся полноразмерные кроссоверы и модели гольф-класса. В числе популярных среди женщин автомобилей – иномарки немецких брендов Volkswagen, BMW, Audi.