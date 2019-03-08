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Антон Беккужев заявил, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко страдают звездной болезнью

Спецкорр Антон Бекужев заявил, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко страдают звездной болезнью. К такому выводу журналист пришел из-за поведения звездного семейства с поклонниками.
Антон Беккужев заявил, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко страдают звездной болезнью

На выезде Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель не захотели пообщаться с фанатами, которые постоянно поддерживают семью. Они объяснили, что во время таких мероприятий их маленькая дочь требует внимания, а потому отвлечься они не могут.

Антон Бекужев же заявил, что не так сложно оторваться для общения с поклонниками на несколько минут, а потому такое надменное поведение участников "Дома-2" можно описать, как симптомы звездной болезни.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:01

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