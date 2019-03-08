Антон Беккужев заявил, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко страдают звездной болезнью
Спецкорр Антон Бекужев заявил, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко страдают звездной болезнью. К такому выводу журналист пришел из-за поведения звездного семейства с поклонниками.
На выезде Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель не захотели пообщаться с фанатами, которые постоянно поддерживают семью. Они объяснили, что во время таких мероприятий их маленькая дочь требует внимания, а потому отвлечься они не могут.
Антон Бекужев же заявил, что не так сложно оторваться для общения с поклонниками на несколько минут, а потому такое надменное поведение участников "Дома-2" можно описать, как симптомы звездной болезни.
На выезде Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель не захотели пообщаться с фанатами, которые постоянно поддерживают семью. Они объяснили, что во время таких мероприятий их маленькая дочь требует внимания, а потому отвлечься они не могут.
Антон Бекужев же заявил, что не так сложно оторваться для общения с поклонниками на несколько минут, а потому такое надменное поведение участников "Дома-2" можно описать, как симптомы звездной болезни.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:01