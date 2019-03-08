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Ученые: Древние египтяне поклонялись жукам-скарабеям, как символам бессмертия

Ученые из Университета Лестера провели исследование, позволившее выяснить почему древние египтяне считали навозных жуков-скарабеев священными. По мнению историков, Scarabaeus sacer был самым почитаемым животным, символизирующим бессмертие, сообщается в издании The Microscope Journal.

Ученые: Древние египтяне поклонялись жукам-скарабеям, как символам бессмертия

Согласно верованиям жителей Древнего Египта, маленький жук повторял путь Солнца, двигаясь с шариком навоза с востока на запад. Насекомое отождествлялось с процессом сотворения светила.

По мнению эксперта Брайана Форда, много лет изучающего историю древней цивилизации, 5000 лет назад египтяне верили: оно хранит в себе секрет бессмертия. Они связывали это с тем, что навозный жук закапывает свои яйца глубоко в помет животных, совершая как-бы «захоронение», а потом из него появляется новое потомство Scarabaeus sacer. Помет скарабея считался жителями страны фараонов признаком новой вечной жизни. Они даже изображали бога Хепри, считающегося творцом мира и человека, с головой насекомого.
Ученые: Древние египтяне поклонялись жукам-скарабеям, как символам бессмертия

Люди верили: скарабей не только продлевает жизнь, но и спасает от злых духов, поэтому изготавливали и носили амулеты и различные ювелирные украшения в виде священного символа, заключил эксперт.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:24

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