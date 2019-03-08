Названы сбывшиеся пророчества художника Бенджамина Солари Парравичини





Парравичини, создавший большую часть своих картин в 1930-е годы, прославился по всему миру лишь после смерти, когда многие его предсказания сбылись. Художник писал холсты странного содержания с длинными подписями. Так, в 1938 году, по мнению некоторых поклонников творчества аргентинца, он изобразил телевизор, предупредив, что "домашний экран" станет зомбировать и отуплять общество.За год до взятия Парижа в 1940-м Парравичини изобразил рисунок соответствующего содержания. В 1937, когда Фиделю Кастро было всего 11 лет, художник предсказал "пожар на Антильских островах", имея в виду, согласно некоторым мнениям, революцию на Кубе.Кроме того, писал Парравичини о борьбе России и США за лидерство в космосе, распространении догм СССР на Китай, отправке на орбиту собаки, а также о самолётах и власти атома. Художник изобразил падение башен-близнецов, аварию на "Фукусиме" и Папу Римского, который пожелает перебраться в США.