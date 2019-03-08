Благодаря Жанне Фриске девочка с онкологией получила путевку на море





Долгие годы девочка борется с раком, за это время она успела пережить более десятка операций. Благотворительные пожертвования помогли родителям обеспечить ребенку полноценный уход, последнее вмешательство имело место в конце минувшего года, сейчас заметен прогресс. Как передает “СтарХит”, уроженка Перми сейчас перестала страдать от проблем с памятью и речью, теперь она может говорить нормально, а в прошлом августе ребенок отпраздновал свое 13-летие.Мечтой страдающей от онкологии девочки была поездка на море, несколько лет назад щедрый бизнесмен купил путевку для ребенка, но из-за операции поехать она не смогла. Однако в 2018 году школьница написала Деду Морозу письмо и ее желание сбылось. Все благодаря благотворительному концерту в честь памяти Жанны Фриске, проходившему в Москве. На часть собранных средств некоммерческая организация приобрела для ребенка поездку на море.