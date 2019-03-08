АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пережившие войну люди становятся более религиозными
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Ольгу Бузову раскритиковали за лицемерное отношение к старшей дочери Дмитрия Тарасова

Ольга Бузова в очередном выпуске "Бородина против Бузовой" осудила всех отцов, которые бросают своих детей, в частности, Илью Яббарова. Поклонники же поспешили напомнить поющей телеведущей, как она в свое время запретила Дмитрию Тарасову общаться с его старшей дочерью.
Ольгу Бузову раскритиковали за лицемерное отношение к старшей дочери Дмитрия Тарасова

В программе "Бородина против Бузовой" телеведущие подняли вопрос о детях и участниках проекта "Дом-2", которые не уделяют им должного внимания или отказываются платить алименты. Так, под волну критики попал Илья Яббаров, еще недавно считавшийся лучшим папой на проекте, а также Алексей Безус, не желающий вовсе общаться с дочерью. Первому удалось реабилитироваться в глазах общественности.

Ольга Бузова резко осудила такое поведение мужчин, однако сама стала объектом критики со стороны хейтеров. Они поспешили напомнить поющей звезде, что в браке с Дмитрием Тарасовым якобы именно она выступила инициатором разрыва отношений супруга с его старшей дочерью Ангелиной.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В честь 8 марта девушкам России подарят
Загадочные вспышки на Марсе остаются
В Роспотребнадзоре озвучили
Жители Миннесоты заметили в небе 12
Ученые: Новая технология визуализации
Ксении Собчак подсказали, как спасти
В Северной Ирландии местные жители
Эксперты назвали рейтинг лучших авто
Экс-участница "Дом-2" Наталья Варвина
Антон Беккужев заявил, что Ольга
Китайские ученые обнаружили гены
Ольгу Бузову раскритиковали за
Эксперты перечислили выводящие
Использующиеся в России тренажеры для
Саша Черно заявила, что бросит Иосифа
Объявивший о расставании с Собчак
Владимир Путин поздравил женщин России
«Мы давно живем отдельно. Не делим
Экс-участница "Дом-2" Дарья Лымарь
В честь 8 марта известные
Ольга Кабо с дочерью побывала на
Звезда «Дом-2» Яна Шевцова призналась,
Внук Андрея Миронова собирается
«Трогать Бузову – это за гранью»:
В Никарагуа жители зафиксировали
Ученые рассказали, какие последствия
СМИ назвали лучшие воплощения “принцев
Новые виды долгоносиков из Индонезии
Сапоги от Gucci и юбки от Dior:
Звезда «Дом-2» Мария Круглыхина
Просмотреть все новости