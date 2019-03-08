Ольгу Бузову раскритиковали за лицемерное отношение к старшей дочери Дмитрия Тарасова

В программе "Бородина против Бузовой" телеведущие подняли вопрос о детях и участниках проекта "Дом-2", которые не уделяют им должного внимания или отказываются платить алименты. Так, под волну критики попал Илья Яббаров, еще недавно считавшийся лучшим папой на проекте, а также Алексей Безус, не желающий вовсе общаться с дочерью. Первому удалось реабилитироваться в глазах общественности.Ольга Бузова резко осудила такое поведение мужчин, однако сама стала объектом критики со стороны хейтеров. Они поспешили напомнить поющей звезде, что в браке с Дмитрием Тарасовым якобы именно она выступила инициатором разрыва отношений супруга с его старшей дочерью Ангелиной.