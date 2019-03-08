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В честь 8 марта девушкам России подарят цветы, “деревья комплиментов” и стихи

По территории России в честь 8 марта пройдут праздничные мероприятия, спортивные состязания и акции. Для девушек будут читать стихи, им подарят цветы и “деревья комплиментов”.
В честь 8 марта девушкам России подарят цветы, “деревья комплиментов” и стихи

В частности, примерно в 40 регионах России, в том числе в Москве, пройдет массовая акция “Вам, любимые”, в рамках которой женщинам будут вручать цветы на вокзалах, главных улицах и аэропортах. В соцсетях под аналогичным хэштегом каждый желающий может разместить свое поздравление. В ряде городов в связи с Международным женским днем пройдут демонстрации, кое-где устроят творческие мероприятия с прочтением стихов, куда входит любовная лирика от известных поэтов.

В Тульской области в связи с 8 марта проведут необычную экскурсию, схожие мероприятия намечены в Петербурге и Москве, а на Камчатке дамы наравне с мужчинами сразятся в состязании на собачьих упряжках. Участники акции “Не виновата” в этот день уделят внимание вопросу бытового насилия.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:46

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